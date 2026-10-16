Bakan Çiftçi, 48 kişinin tahliye edildiği Sakarya Karapürçek'te incelemelerde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemeler gerçekleştirdi.

Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde kentte çarşamba gününden beri devam eden şiddetli yağışa ilişkin toplantıya katılarak çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Çiftçi, ardından yağışlardan etkilenen Karapürçek ilçesini ziyaret etti.

Jandarma ve İHH Arama Kurtarma ekiplerince mahsur kalan 48 kişinin tahliye edildiği Kanlıçay Mahallesi'ne gelen Çiftçi, burada yetkililerden bilgi aldı.

Kanlıçay Deresi'ndeki köprüde incelemelerde bulunan Çiftçi, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince derede yapılan çalışmaları izledi.

Bakan Çiftçi'nin incelemelerinde, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Ali İnci, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş da yer aldı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Kaynak: AA