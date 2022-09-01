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Bakan Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı Bouya ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı Bouya ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı Jean Jacques Bouya ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı Jean Jacques Bouya ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bouya ile görüştüğünü belirterek, "Kongo Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanı Bouya ile ortak projelerimizi ve altyapı iş birliğimizi ele aldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Karaca - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Kongo Güncel Haberler

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