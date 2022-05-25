Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşını Türkiye'ye davet etti; kebap esprisi basın açıklamasına damga vurdu - Haberler

15 yıl İsrail'e düzenlenen ilk ziyarette Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid'le ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu " İsrail'le pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir" derken Kudüs ile ilgili olarak hassasiyetleri paylaştığını da ifade etti.

ZİYARET, MÜZE GEZİSİYLE BAŞLADI

Çavuşoğlu'nun ziyareti sabah saatlerinde ilk olarak Yad Vashem Holokost Müzesi gezisiyle başladı. Bakan Çavuşoğlu Holokost kurbanlarına çelenk bıraktı. Müze Holokost kurbanlarının merkez anıtı olarak biliniyor.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİLER

Bakan Çavuşoğlu ziyaretlerinin ardından ilk olarak İsrailli mevkidaşı Yair Lapid bir araya geldi ve baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası iki Bakan kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Çavuşoğlu, "Onlarla kapsamlı bir şekilde İsrail-Filistin meselesini görüştük. İki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Bizim görmek istediğimiz şey kalıcı barışın Ortadoğu'da sağlanması" mesajını verdi. İsrail Dışişleri Bakanı ise, "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz" dedi.

BASIN TOPLANTISINA KEBAP DİYALOĞU DAMGA VURDU

Açıklamasının sonunda İsrailli mevkidaşını Türkiye'ye davet eden Çavuşoğlu'na Lapid'in verdiği "Döner kebap olacaksa geliyorum" cevabı salondaki herkesin gülüşmesine neden oldu. Çavuşoğlu da mevkidaşının cevabı nedeniyle gülümseyerek, kebap talebini kabul etti.