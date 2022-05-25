Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşını Türkiye'ye davet etti; kebap esprisi basın açıklamasına damga vurdu - Haberler

Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşını Türkiye'ye davet etti; kebap esprisi basın açıklamasına damga vurdu
- Güncelleme:
İsrail'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. Filistin-İsrail meselesine değinen Bakan Çavuşoğlu, iki devletli bir uzlaşmanın kalıcı barış için tek çözüm olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu'nun Türkiye'ye davet ettiği İsrailli Bakan Yair Lapid'in cevabı ise toplantıya damga vurdu. Lapid, "Döner kebap olacaksa geliyorum" sözleriyle salondaki herkesi güldürdü.
15 yıl İsrail'e düzenlenen ilk ziyarette Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid'le ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu " İsrail'le pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir" derken Kudüs ile ilgili olarak hassasiyetleri paylaştığını da ifade etti.
Çavuşoğlu'nun ziyareti sabah saatlerinde ilk olarak Yad Vashem Holokost Müzesi gezisiyle başladı. Bakan Çavuşoğlu Holokost kurbanlarına çelenk bıraktı. Müze Holokost kurbanlarının merkez anıtı olarak biliniyor.
Bakan Çavuşoğlu ziyaretlerinin ardından ilk olarak İsrailli mevkidaşı Yair Lapid bir araya geldi ve baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası iki Bakan kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, "Onlarla kapsamlı bir şekilde İsrail-Filistin meselesini görüştük. İki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Bizim görmek istediğimiz şey kalıcı barışın Ortadoğu'da sağlanması" mesajını verdi. İsrail Dışişleri Bakanı ise, "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz" dedi.
Açıklamasının sonunda İsrailli mevkidaşını Türkiye'ye davet eden Çavuşoğlu'na Lapid'in verdiği "Döner kebap olacaksa geliyorum" cevabı salondaki herkesin gülüşmesine neden oldu. Çavuşoğlu da mevkidaşının cevabı nedeniyle gülümseyerek, kebap talebini kabul etti.