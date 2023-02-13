Bakan Çavuşoğlu'dan "Suriyelilere kapılar açılıyor" iddialarına net yanıt: PKK/YPG'nin kontrol ettiği yerlerde kapıların açılması söz konusu değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Suriyelilere kapı açıldı" iddialarına yanıt verdi. Çavuşoğlu açıklamasında, "Bu konu tamamen depremle ilgili. Suriye'yi de etkiledi. Uluslararası topluma teşekkür ederiz. Bu yardımların bazıları doğrudan havadan gidiyor. BM insani yardımları yıllardır gümrük kapısından geçer. PKK'nın YPG'nin kontrol ettiği yerde kapı açılması söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu konuşmasında "Suriyelilere kapılar açıldı" iddialarına ilişkin ise çok net konuştu.

"YANLIŞ BİLGİLERİ YAYMAK İYİ NİYETLİ YAKLAŞIM DEĞİL"

"Bize karşı olanlar olabilir, eleştiri de doğaldır ancak halkı provoke etmek için yanlış bilgileri yaymak iyi niyetli bir yaklaşım değil." diyen Çavuşoğlu, "Bu konu tamamen depremle ilgili. Türkiye'de deprem oldu, Suriye'yi de etkiledi. Uluslararası topluma teşekkür ederiz. Bu yardımların bazıları doğrudan havadan gidiyor ve bu uçaklara hava sahamızı açıyoruz." ifadelerini kullandı.

"PKK'YPG'NİN KONTROL ETTİĞİ KAPILARI AÇMAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çavuşoğlu sözlerinin devamında, "BM insani yardımları yıllardır gümrük kapısından geçer. Uluslararası topluma ve BM'ye sınır kapılarından geçebileceğini söyledik. Olay bundan ibaret. PKK/YPG'nin bulunduğu bölgeleri açtığımız ya da Suriyeli akını olduğu doğru değildir. Bize sorsunlar, biz doğru bilgiyi veririz. Bu kapıların açık olması tamamen insani yardımların ulaşması içindir. Yalan bilgileri yaymak iyi niyet değildir'' diye konuştu.