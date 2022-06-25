Bakan Bozdağ: Orman yangınlarında cezaların ele alınmasında fayda görüyoruz

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Orman yangınları her bir vatandaşımızı derinden üzmektedir. Cezaların yeniden ele alınmasında fayda görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın konuşmaları, bizim için ayrıca talimattır. Bakanlık olarak çalışmaya başladık. Çalışmalar somutlaşınca Cumhurbaşkanı'mız ve kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, programı için sabah saatlerinde Ağrı'ya geldi. Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Vali Osman Varol, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ve protokol tarafından karşılanan Bozdağ, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a taziye ziyareti için Tutak ilçesi Yukarı Kargalık köyüne gitti. Amcası Aslan Sayan'ı kaybeden Başkan Sayan'a taziye dileklerini ileten Bozdağ, 20 Nisan'da Bursa Osmangazi'de infaz koruma memurlarına bombalı saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit'in Hamur ilçesindeki ailesini de ziyaret etti. Bakan Bozdağ, şehit babası Mahmut Yiğit'e başsağlığı dileğini iletti.