Bakan Bozdağ'dan AK Parti Çukurova ilçe binasına saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Adana Çukurova İlçe Başkanlığı binasına ateş açılmasına ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Sosyal medyadan hesabından saldırıyı kınayan Bakan Bozdağ, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırı ile ilgili resen tahkikat başlatılmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadesini kullandı.