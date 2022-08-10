Bakan Bozdağ: Avrupa, Türkiye'nin taleplerine kör ve sağır kalıyor

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Adli yardımlaşmada teröristler ve terör suçları ile ilgili iade talepleri olduğu zaman Avrupa, maalesef Türkiye'nin taleplerine kör ve sağır kalıyor. Terör suçlularını, terör örgütlerinin argümanları ile muhafaza ettiği gibi Türkiye'ye karşı da müdafaa ediyorlar. Burada büyük bir haksızlık var" dedi.

Bakan Bozdağ, Ankara'da düzenlenen 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Bozdağ, Türkiye'deki anayasal reformlara ilişkin, "Türkiye hukuk devleti; hukukun üstünlüğü, insan halkları ve adalet konusunda büyük mesafeler katetti. Hukuk ayıbını biz anayasamızdan temizledik; hak aramanın, yargılamanın önünde pek çok engel vardı bunları bir bir ortadan kaldırdık. Türkiye darbeler geçmişi çok olan bir ülke. Darbe yapanların yargılanması da yasaktı. Biz ne yaptık? Yargılamanın önündeki engeli kaldırdık. Darbe yapanlar yargının önüne çıktılar, millet önünde hesap verdiler. Hukuk devleti böyle güçlendirilir" diye konuştu.

Bakan Bozdağ, Osman Kavala ile ilgili de "Biz bugüne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyduk ve uyguladık. Osman Kavala hakkında AİHM'in verdiği hak ihlali kararını da Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur. Başka bir suç nedeniyle yargılama nedeniyle tutuklamış, yargılaması devam etmiş ve yargılaması devam etmiştir. Şimdi hükümözlüdür. Başka bir ihlal iddiası başvurusuna konu olabilir. Önüne geldiğinde de mahkeme bunu değerlendirip karara bağlayabilir ama uygulanmış bir karara 'Uygulanmamış' diyemez. Bizim Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği kurumlarından beklediğimiz şey Türkiye'ye karşı adil ve tarafsız olmalarıdır. Osman Kavala konusunda Türkiye kararı uyguladığı halde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne müracaat edildiğinde Bakanlar Komitesi yıllar yılı bekleyen bu dosyaların hepsini görmezden geldi. Nerede adaletleri? Hemen toplandılar, karar aldılar. AİHM'e görüş sordular. AİHM de buna maalesef jet hızı ile karar verdi. Bizim istediğimiz eğer bir ihlal varsa elbette Türkiye uyacaktır ama başkalarına yaptığınız muameleyi Türkiye'ye yapmamalarıdır. Maalesef bize karşı adil ve tarafsız bir yaklaşım ortaya koymadıklarını buradan açıkça ifade etmek isterim" diye konuştu.