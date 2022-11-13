Bakan Bozdağ'a Taksim'de bank üzerinde oturan kadın soruldu

Konuk olduğu canlı yayında İstanbul Taksim'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a patlama öncesi bank üzerinde oturan ve bir poşet bırakarak olay yerinden uzaklaşan kadın soruldu.

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde patlama oldu. Caddenin en kalabalık olduğu saatlerde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Patlama nedeniyle çevredeki kaldırım taşları yerinden sökülürken, çok sayıda dükkanın camları kırıldı. Patlama sırasında caddede olan birçok kişi de dükkanlara sığındı. Olayda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı.

BOMBAYI BİR KADININ BIRAKTIĞI BELİRLENDİ

Patlamadan hemen önce kadın olduğu değerlendirilen bir kişinin vatandaşların arasından geçerek banka çanta bıraktığıve şüpheli kişi, çantayı koyduktan sonra uzaklaştığı tespit edildi.

BANKTA 40-45 DAKİKA OTURUYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında patlamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, bu kadınla ilgili de yeni bilgiler verdi. Bozdağ, "Bir kadın bir bankta 40-45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, bir takım arkadaşlarımız peşindeler." dedi.