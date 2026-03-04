Bakan Bolat: Türkiye büyüme yarışında ilk 3'ün içinde

TEXHIBITION- İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı açılış programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son iki gün içinde güzel ekonomik haberler ortaya çıktı. Büyüme yüzde 3,6. OECD, G20, Avrupa Birliği gibi ülkelerle mukayese ettiğimizde Türkiye büyüme yarışında ilk 3'ün içinde" dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından 9'uncusu düzenlenen Texhibition- İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nın açılış programı İstanbul Fuar Merkezi'nde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve sektör temsilcileri katıldı. 4-6 Mart tarihleri arasında düzenlenen fuar, firmaları global markalarla bir araya getirerek üretimin, kalitenin, trendlerin, sürdürülebilirlik ve tasarımın ön planda olduğu ihracat odaklı bir fuar deneyimini katılımcı ve ziyaretçilerine sunacağı belirtildi. Fuarın kumaş, iplik ve tekstil aksesuar firmalarından oluşan 400'ün üzerinde yerli üreticiyi, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu olmak üzere 20 binin üzerinde nitelikli alıcı ile bir araya getireceği belirtildi.

'BÖLGEMİZDE BÜYÜK BİR ATEŞ ÇEMBERİNİN TAM ORTASINDAYIZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İçinde bulunduğumuz süreçte hepimiz tabii buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Özellikle bölgemizde büyük bir ateş çemberinin tam ortasındayız. Biz hiçbir komşumuzun ve dünya ülkelerinin ateş içinde olmasını asla istemiyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır dış politikamızın esası; bölgesel barış, küresel barış. Komşumuz İran'a yönelik olarak İsrail üzerinden yoğun bir saldırı oldu. Burada İran tarafının da körfez ülkelerine, bölge ülkelerine yönelik ateş açması söz konusu oldu. Bu anlamda biz bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini, ateşkesin sağlanmasını gerçekten güçlü bir şekilde istiyoruz ve Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız yoğun diplomasi yürütüyorlar. Burada bölgedeki halkların daha fazla kan dökülmesine ihtiyacı yok. Mübarek Ramazan ayında bu saldırılar gerçekten büyük bir infiale sebebiyet verdi. Ama buna rağmen ekonomide ve toplumsal hayatta her şey devam etmek zorunda" dedi.

'TÜRKİYE'NİN SANAYİSİNİN, İMALAT SEKTÖRÜNÜN ANASI TEKSTİL SEKTÖRÜDÜR'

Bakan Bolat, "Türkiye'nin sanayisinin, imalat sektörünün anası tekstil sektörüdür. Türkiye, Batı'da Fas'tan Doğu'da Çin'e kadar olan coğrafyada en gelişmiş sanayi ülkesidir. Sanayimizle 273,4 milyar dolar geçen yıl ihracat yaptık ve bu ihracatın yüzde 93'ü sanayi ürünleriydi. Yine hizmetler sektöründe 122,6 milyar dolar ihracat yaptı. Toplamda 400 milyar dolara yaklaşmıştık. Bu yıl için de 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı hedefimizi gerçekleştirmek için sizlerle birlikte çok büyük gayretle çalışmanın içindeyiz. Geçen yıl bütçemizin yüzde 60'ını Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımıza desteklerde kullandık. Bu çok önemli bir oran. Yüzde 2'lik Merkez Bankası'na verilecek döviz değişiminde primi yüzde 3'e çıkardık. 1 Mayıs'ta çıkarmıştık, o yine 30 Nisan'a kadar yüzde 3 olarak uzatıldı. Eximbank, İGE, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, diğer özel bankalar, Vakıfbank, Merkez Bankası'ndan aldığımız ihracat reeskont kredilerini sizlere aktarıyorlar. Bu kredilerin toplamı da 1 trilyona ulaştı. Bunun finansman sübvansiyonu açısından ihracatçılarımıza getirdiği yarar 250 milyar Türk lirasıdır. Eximbank geçen yılı 54 milyar dolarla desteklerini kapamıştı, bu yıl 59-60 milyar dolara çıkacak. Türkbank 75 milyar liraya çıkmıştı, o da bu yıl 100 milyarı geçecek. İGE 210 milyar lira kefalet veriyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BÜYÜME YARIŞINDA İLK 3'ÜN İÇİNDE'

Bakan Bolat, "Texhibition dünyanın sayılı, Avrupa'nın en büyük tekstil fuarı haline geldi. Böylece fuara katılımdaki üst limit rakamını bu yıl 2026 için 1 milyon 293 bin liraya yükseltmiş olduk. 2026'da fuarlarımız çok canlı başladı. Eğer bu prestijli fuar desteğinden yararlanmak istenmez, başka bir fuarda bu hakkımı kullanacağım denirse de 393 bin liraya kadar yine Ticaret Bakanlığı desteği sizin emrinizde. Son iki gün içinde güzel ekonomik haberler ortaya çıktı. Büyüme yüzde 3,6. OECD, G20, Avrupa Birliği gibi ülkelerle mukayese ettiğimizde Türkiye büyüme yarışında ilk 3'ün içinde" dedi.

'TÜRKİYE 1.6 TRİLYON DOLARLIK BİR MİLLİ GELİRE SAHİP'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yaklaşık 340 milyon dolar şubat ihracatımızda artış oldu. Şubat rekorunu sadece 27 milyon dolar ile kaçırdık. Biraz mücevherat ve rafine petrol ürünleri ihracatımızda az biraz düşüş yaşandı. Onun dışındaki sektörlerin çoğunda ihracat artışı var, bu da sevindirici. Her ne kadar bu yıl milli bayramlar ve Kurban Bayramı'nın takvim etkisi ihracat açısından biraz dezavantajlı olacak olsa da inanıyorum ki Türkiye; şu dünyanın içinde bulunduğu, bölgemizin içinde bulunduğu karmaşık ortamda ve etraftaki ateş çemberi içinde tam bir huzur ve istikrar abidesi olarak parlıyor ve dünyada büyük bir saygınlık görüyor. Vatandaşlarımızın tırnağına dahi zarar gelmeden hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi huzur ve sükün içinde, istikrar içinde başarıyla yönetiyor ve ekonomiyi büyütmeye, halkımızın milli gelirini, kişi başına milli geliri yükseltmeye devam ediyor. Türkiye 1.6 trilyon dolarlık bir milli gelire sahip. 10, 20 yıl önce hiçbirimiz böyle bir rakamı hayal bile edemezdik. Kişi başına milli gelir 18 bin 040 dolar oldu 2025 yılı sonunda. İhracatımız 400 milyar dolara geldi mal ve hizmetler bazında. Bunlar gerçekten büyük başarılar ve 40 yılın terör sorunu ortadan kaldırıldı. Huzur olmazsa, asayiş bozulursa ekonomi de olmaz; herkes bunun bilincinde. Hep birlikte ekonomiyi daha da büyütmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'UMUZ SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL, DÜNYANIN TİCARET MERKEZLERİNDEN BİR TANESİ'

İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuz sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ticaret merkezlerinden bir tanesi. Köklü bir geçmişi var. Ticari merkezin daha da büyümesi, daha da ileriye gitmesi için Ticaret Bakanlığı'mızın öncülüğünde bütün sektör birliklerimizle, odalarımızla, derneklerimizle, başkanlarıyla bir bütünlük içerisinde çok güzel aktiviteler yapılıyor. Sektörün kendi içerisindeki dinamizmi, kendi içerisindeki birliği, bütünlüğü, kardeşliği inanıyorum ki bu fuarların da neticesiyle daha da ileriye gidecek. İstanbul'umuzun da Türkiye'mizin de bugünü dünden daha güzel; ama inanıyorum ki yarını bugünden de daha güzel olacak" diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile fuarın açılışı gerçekleştirildi. Ardından Bakan Bolat fuar alanını gezdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı