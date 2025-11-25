Bakan Bayraktar: Yenilenebilir Enerji ile 2 Milyar Dolar Gaz İthalatını Önleyeceğiz

'2 MİLYAR DOLAR GAZ İTHALATINI ÖNLEMİŞ OLACAĞIZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, YEKA GES-2025 yarışmasının kapanışında konuştu. Bakan Bayraktar, "Bugün burada 650 megavatlık bir kapasite için yarışma gerçekleştirdik. 8 adet yarışma, 8 adet proje. 77 teklif geldi. Yine çok rekabetçi bir yarışma gerçekleşmiş oldu. Bu 650 megavat yaklaşık 400 milyon dolarlık bir yatırım demek. Bu yatırımların sonucunda da yaklaşık 500 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek yenilenebilir güneş projeleri hayata geçmiş olacak. Yine bu proje, yarışmalar kapsamında da ve yapılacak projeler kapsamında yaklaşık 800 bin tonluk bir karbon emisyonu azaltmamız söz konusu olabilecek. Yine ithal edeceğimiz doğal gazın önüne geçmiş olacağız. Bunu rakamsal olarak ortaya koyduğumuzda YEKA'yla, 5 artı 20 yıl boyunca neredeyse 2 milyar doların üzerinde bir doğal gaz ithalatını bu şekilde önlemiş olacağız" diye konuştu.

Önceki yarışmalardan bugüne kadar bazı değişikliklere gittiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "Özellikle dolar ödemesinden avro sent'e dönerek güneş için 3,25 avro sent kilovatsaat bir alt bedel ve yine rüzgar için de yaklaşık 3,5 euro sent alt bedelle bu yarışmaları gerçekleştirmek istedik. Bunların sonucunda bugün yapılan yarışmaların neticesinde de yaklaşık ortalama katma değer vergisi dahil olmak üzere 150 bin avro megavatsaatin üzerinde 156 bin 500 avro megavatsaatlik bir katkı bedelini biz alacağız. Megavat başına ve toplamda yaklaşık 101 milyon avro'luk bir katkı bedeli ödemesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu katkı bedelini biz Yenilenebilir Kaynak Destekleme Mekanizmasına bir katkı olarak almış oluyoruz" diye konuştu.

'İLK KEZ YÜZER GES, MANİSA'DA GERÇEKLEŞECEK'

Bakan Bayraktar, bugün bir ilk yaşandığını vurgulayarak, "İlk kez yüzer GES, yani barajlarımızın üzerine güneş panellerinden oluşan bir santral kurulumu Manisa'da gerçekleşecek. Demirköprü Barajı'nın üzerine 35 megavatlık yüzer GES de bizim YEKA kapsamında bugün yatırımcılarımızla buluşmuş oldu.

Türkiye bugün itibarıyla yaklaşık 121 bin megavatın üzerinde bir kurulu güce sahip. Toplam GES ve RES'lerde kurulu gücümüz 39 bin megavatları buldu. O 120 bin megavatlık, yani Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefe gidebilmek için Türkiye'nin her yıl 8-9 bin megavatlık yeni kurulu güce ihtiyacı var. Ekim sonu itibarıyla da bu yıl için söylüyorum 2025 yılında yaklaşık 6743 megavatlık yeni kurulu gücü, yeni santrali devreye almış durumdayız. İnanıyorum ki kasım ve aralık ayında yılın sonuna kadar da bu 8 bin megavatlık hedefi yakalamış olacağız. Bu sayede de ülkemizin bu temiz kaynaktan, yeşil kaynaktan enerjiye erişimiyle alakalı hedeflerimizde ilerlemiş olacağız. İnşallah sizlerle tekrar aralık ayında muhtemelen ayın 11'inde yapmayı planladığımız 1100 megavatlık rüzgar santralleri YEKA yarışmasında tekrar bir araya geliriz" ifadelerini kullandı.