Bakan Bayraktar, Seul'de Enerji ve Maden Şirketleri ile Sanayi Kuruluşlarının Üst Düzey Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Seul'de KOTRA ev sahipliğinde enerji ve maden şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerini ve yatırım potansiyelini paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Kore'nin başkenti Seul'de KOTRA ev sahipliğinde enerji ve maden şirketleri ile sanayi kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Güney Kore Ticaret ve Yatırım Teşvik Ajansı KOTRA ev sahipliğinde, ülkenin önde gelen enerji ve maden şirketleri ile sanayi kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle Seul'de yuvarlak masa toplantısında bir araya geldik. Yenilenebilir enerjide büyüttüğümüz kapasitemizi ve yeni hedeflerimizi, nükleer programımızı, hidrokarbon arama-üretim çalışmalarımızı ve kritik minerallere yaklaşımımızı paylaştık."

"Sürdürülebilir yatırımları büyütmek istiyoruz"

Ülkemiz, yatırımcılara yeni reformlarla öngörülebilir bir piyasa ve enerji dönüşüm sürecinde geniş yatırım potansiyeli vadediyor. Güçlü proje portföyümüzle hem Türkiye'de hem de üçüncü ülkelerde birlikte geliştireceğimiz somut iş birliklerine hazırız. Uzun vadeli ortaklıklara değer veriyor, karşılıklı faydayı esas alan sürdürülebilir yatırımları büyütmek istiyoruz."

