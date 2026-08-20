Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası'nda Tarihi Altın Madalyalar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen FAI Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Feriha Dilhüba Babıroğlu ve Ahmet Emrem'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın Wloclawek kentinde düzenlenen FAI Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcularımızın elde ettiği tarihi başarılar bizleri gururlandırdı. S4A kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye bu kategorideki ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren Feriha Dilhüba Babıroğlu ile S4A gençler kategorisinde altın madalyanın sahibi olarak bu kategoride Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Ahmet Emrem'i yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı kürsünün zirvesinde dalgalandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyor, kazılan Avrupa şampiyonluklarında emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA