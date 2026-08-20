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Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler! Ertuğrul Doğan bile şaşırdı

Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler! Ertuğrul Doğan bile şaşırdı Haber Videosunu İzle
Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler! Ertuğrul Doğan bile şaşırdı
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Batrakov'u karşılamak için havalimanına giden Galatasaraylı taraftarlar, karşılaştıkları Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile fotoğraf çektirdi. Sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi karşısında Doğan'ın bile şaşırdığı anlarda Türk futbolunda özlenen görüntüler ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da 21 yaşındaki Rus futbolcuyu karşılamak için havalimanında toplandı. 

ERTUĞRUL DOĞAN'LA KARŞILAŞTILAR

Batrakov'u bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, havalimanında sürpriz bir isimle karşılaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı görünce yanına giderek birlikte fotoğraf çektirmek istedi.

ERTUĞRUL DOĞAN BİLE ŞAŞIRDI

Galatasaraylı taraftarların kendisine gösterdiği ilgi karşısında Ertuğrul Doğan'ın şaşırdığı görüldü. Trabzonspor Başkanı, sarı-kırmızılı taraftarların fotoğraf isteğini geri çevirmedi ve birlikte objektif karşısına geçti.

TÜRK FUTBOLUNDA ÖZLENEN GÖRÜNTÜLER

Saha içerisinde büyük bir rekabet yaşayan iki kulübün renkleri, bu kez havalimanındaki sıcak görüntülerle yan yana geldi. Galatasaraylı taraftarların Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a yaklaşımı ve Doğan'ın fotoğraf isteğini kabul etmesi, rekabetin dışında karşılıklı saygının öne çıktığı bir an ortaya çıkardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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