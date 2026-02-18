Haberler

Bakan Bak: Amacımız 100 bin yapay zeka girişimcisi yetiştirmek
Güncelleme:
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Geleceğin Nesli Çalışmaları 2030 (GENÇ2030)' projesiyle ilgili, "Projenin amacı, 2030 yılına kadar yapay zeka girişimcisi 100 bin genç yetiştirmek. Bu sayede gençlerimiz, teknoloji tüketicisi olmanın ötesine geçerek geleceğin üreticileri ve yön vericileri haline gelecekler" dedi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 75'inci 'Gençler Bakanlığında' programı kapsamında, 17-18 Şubat'ta Batman, Kars, Amasya, Yozgat ve Şanlıurfa illerinden gelen toplam 400 genç, 2 gün boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından misafir edilip, Ankara'da belirlenen önemli ve tarihi yerleri ziyaret etti. Gençler, ziyaretlerin ardından program kapsamında düzenlenen 'GENÇ2030' projesinin tanıtım programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk mühendislerin önemli projelere imza attıklarını belirterek, "Mühendislerimiz TUSAŞ'ta KAAN'la beraber projelere imza atıyor. Dünyadaki insansız hava araçları teknolojisinde lider konumunda. Pek çok yerde Türk mühendisler çalışıyor. Tabii bu neden oluyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, gerçekten bu ülkede milli teknoloji hamlesi inanılmaz bir şekilde büyüyor. Bunu TEKNOFEST kuşağıyla beraber görüyoruz. Yapılan yarışmalardaki heyecanı görüyoruz. Alanları dolduran gençlerin, çocukların heyecanını görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 570 tane gençlik merkezimiz var. Burada başlayan dijital okul yazarlıkla ilgili yani bilgisayar atölyesinden, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber gerçekleştirdiğimiz 'Deneyap' atölyelerindeki o çocukların heyecanını gördükçe ve buna katkı sundukça muhteşem bir şey ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

'PROJE DİJİTAL GÜCÜ ORTAYA KOYACACAK'

'GENÇ2030 Projesi'nde çalışmalara başladıklarını işaret eden Bakan Bak, "Projenin amacı, 2030 yılına kadar 100 bin yapay zeka girişimcisi yetiştirmek. Bu sayede gençlerimiz teknoloji tüketicisi olmanın ötesine geçerek geleceğin üreticileri ve yön vericileri haline gelecekler. Yani aktör olacağız. Sahada olacağız. Gitmediğin yer senin değil, bulunmadığın yer senin değil ve katkı koymadığın, heyecanlı içindeki o ateşi, o enerjiyi aktarmadığın yer senin değil. Gençlerin enerjisini GENÇ2030 Projesi ile beraber o yapay zekaya alışkanlığı, dijital okuryazarlığı, dijital gücü ortaya koyacak bir noktaya getirmeyi arzuluyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com


