Bakan Akar: Teröristler kan ağlıyor, bitecekler

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Irak'ın kuzeyi Zap'ta, Gara'da teröristler kan ağlıyor. Panik içindeler, bitecekler. Tek umutları seçim. Seçimde 'Bizim desteklediğimiz, talimat verdiğimiz siyasiler iktidar olacak ve bizi kurtaracak' diyorlar. Tek beklentileri bu. Buna asil milletimizin müsaade etmeyeceğine inanıyoruz" dedi. Savunma sanayinde gelinen noktanın çok önemli olduğuna da vurgu yapan Bakan Akar, pazar günü de Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankı Altay'ı teslim alacaklarını açıkladı.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Akar buradaki konuşmasında, Türkiye'nin sanayiden, turizme, kültürden sanata birçok alanda geliştiğini, Kayseri'nin de bu gelişimden üzerine düşeni aldığını, almaya devam ettiğini belirtti. Büyüyen ve gelişen Türkiye'yi layık olduğu yerlere çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini bildiren Bakan Akar, özellikle savunma sanayinde gelinen noktanın çok önemli olduğunu vurguladı. Geçmişte piyade tüfeğini dahi yurt dışından alan bir Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, teşviki, desteğiyle tüm hafif silahlarını, zırhlı araçlarını, gemilerini, İHA/SİHA/TİHA'larını yapıp ihraç eden bir Türkiye'ye gelindiğini ifade eden Savunma Bakanı Akar, pazar günü de Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankı Altay'ı teslim alacaklarını açıkladı.

Büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin önündeki engelleri tamamen kaldırmak için çalıştıklarını belirten Bakan Akar, "Irak'ın kuzeyinde Zap'ta, Gara'da teröristler kan ağlıyor. Panik içindeler, bitecekler. Tek umutları seçim. Seçimde 'Bizim desteklediğimiz, talimat verdiğimiz siyasiler iktidar olacak ve bizi kurtaracak' diyorlar. Tek beklentileri bu. Buna asil milletimizin müsaade etmeyeceğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.