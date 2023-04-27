Bakan Akar: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde (3)

AKAR: VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİ İÇİN 5 UÇAĞIMIZI TAHSİS ETTİK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Sanayi Odasının olağan meclis toplantısına katıldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ve Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik soru üzerine Bakan Akar, bu çatışmaların neden olduğu risk durumlarına dikkati çekti. Akar, "Bu durumlara bağlı olarak da Sudan'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik Dışişleri Bakanlığımızla planlama yaptık ve bunu uygulamaya başladık. Bir kısım vatandaşlarımızın Etiyopya üzerinden tahliyesi gerçekleşti" diye konuştu.

Uçakların intikallerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, "Yarın akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacak. Bu arada hem bölge hem Dışişleri Bakanlığımız ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Emniyetli şekilde vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışıyoruz ve inşallah bunu başarıyla tamamlayacağız" dedi.

Olcay DÜZGÜN- Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, -