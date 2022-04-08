Bakan Akar İtalyan ve İngiliz savunma bakanlarıyla görüşüyor (2)

BAKAN AKAR: ATEŞKESİN ŞART OLDUĞUNU DİLE GETİRİYORUZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İstanbul'daki üçlü toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar, İngiltere ve İtalya savunma bakanlarını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı. Görüşmelerde Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin ele alındığını aktaran Akar, şunları söyledi:

Ukrayna'da savaş suçlarını da içeren sivil nüfusa ve alt yapıya yönelik saldırıları kınama konusunda birlik olduklarını aktaran Wallace, "Montrö'nün uygulanmasını sağlayarak Karadeniz'in sadece sınırı olan ülkeler değil tüm ülkeler için güvenli ve özgür bir yer olması açısından Karadeniz'in koruyucusu Türkiye'nin rolünün farkındayız" açıklamasında bulundu.

Görüntü dökümü:

- Hulusi Akar'ın konuşması

- Lorenzo Guerini'nin konuşması

- Ben Wallace'nin konuşması

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,