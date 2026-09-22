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BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, 2026-2027 eğitim öğretim yılı mesajını yayımladı

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BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, 2026-2027 eğitim öğretim yılı mesajını yayımladı
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BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yiğit, eğitim kalitesini geliştirmeyi, bilimsel araştırmayı güçlendirmeyi ve öğrencilerin sosyal, kültürel, akademik gelişimini desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yiğit, mesajında, yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Üniversitelerin bilginin üretildiği, eleştirel düşüncenin geliştiği, farklı fikirlerin özgürce buluştuğu ve geleceğin şekillendiği önemli eğitim ve bilim yuvaları olduğunu ifade eden Yiğit, üniversitelerini, öğrencilerin mesleki bilgi ve beceriler kazandığı, araştıran, sorgulayan, üreten, topluma ve insanlığa değer katan bireyler olarak yetiştiği bir eğitim ortamı haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Yiğit, yeni eğitim öğretim yılında eğitim kalitesini geliştirmek, bilimsel araştırma ve yenilikçilik kapasitesini güçlendirmek, öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini desteklemek ve üniversitenin toplumla olan bağlarını daha da kuvvetlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktararak, öğrencilerin üniversite yaşamından en yüksek düzeyde faydalanabilmeleri için akademik çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılımlarını önemsediklerini bildirdi.

Her öğrencinin kendisini değerli, güvende ve üniversitenin ayrılmaz bir parçası olarak hissettiği kapsayıcı bir ortamı hep birlikte oluşturacaklarına inandığını ifade eden Yiğit, akademik ve idari personelin özverili çalışmalarının üniversitenin hedeflerine ulaşmasındaki en önemli güç kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

Yiğit, yeni dönemde de dayanışma ve ortak sorumluluk anlayışıyla üniversiteyi daha ileriye taşıyacaklarını kaydederek, yeni eğitim ve öğretim yılının öğrenciler, akademik ve idari personel, aileler ve üniversitenin tüm paydaşları için başarılı ve verimli olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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