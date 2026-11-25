BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Selçuk Güllü, Mars toprağının tarıma elverişli hale getirilmesini sağlayabilecek biyoteknolojik bir ürün geliştirmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Mars'ın elektromanyetik alanını taklit ederek gerçekleştirdikleri deneylerde daha önce benzeri görülmemiş genetik mekanizmaların aktive olduğunu belirten Doç. Dr. Güllü, yeni çalışmada Bacillus subtilis bakterisinin Mars atmosferindeki davranışlarını ve bu davranışların genetik nedenlerini inceleyeceklerini ifade etti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Selçuk Güllü, Düzce Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi'nden bilim insanlarının da desteğiyle Mars toprağını tarıma elverişli hale getirmek amacıyla 3 üniversitenin içinde olduğu ortak bilimsel çalışma başlattıklarını duyurdu. TÜBİTAK'ın da desteklediği proje kapsamında, tarımsal biyoteknoloji alanında da kullanılan Bacillus subtilis bakterisinin, laboratuvar ortamında taklit edilen Mars koşullarındaki davranışları araştırılacak.

İLK ÇALIŞMADA ÖNEMLİ SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

Projenin ilk aşamasında Mars'ın zayıf elektromanyetik alanı taklit edilerek deneyler gerçekleştirildi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Selçuk Güllü, bu çalışmalarda önemli sonuçlar elde ettiklerini ve verileri yakın zamanda bilim dünyasıyla paylaşacaklarını söyledi.

'GENETİK SEBEPLERİNİ DE İNCELEYECEĞİZ'

Yeni çalışmada Bacillus subtilis bakterisinin Mars atmosferindeki davranışlarının araştırılacağını belirten Doç. Dr. Güllü, "Bu çalışmada, model organizma ve tarımsal biyoteknolojide kullanılan bir tür olan Bacillus subtilis bakterisini kullanarak, Mars atmosferinde bu bakterilerin nasıl davranacağını incelemeye çalışacağız. Sadece davranış özelliklerini değil, aynı zamanda bu davranışların altında yatan genetik sebeplerin de altyapısını inceleyeceğiz" dedi.

'TOPRAĞI TARIMA ELVERİŞLİ HALE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Çalışmanın hedefinin Mars'ta gıda üretimini destekleyecek biyoteknolojik bir ürün geliştirmek olduğunu ifade eden Doç. Dr. Güllü, "Mars'ta, gıda üretimine yönelik tarımsal çalışmaları destekleyecek şekilde, orada belirli bölgelerde toprağın şekillendirilmesi, verimleştirilmesi amacıyla bir biyoteknolojik ürün elde etmiş olacağız. Toprağı tarıma elverişli hale getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

'BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GENETİK DÜZENLEMELER AKTİVE OLDU'

Mars atmosferine yönelik çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten Doç. Dr. Güllü, önceki araştırmalarında elde ettikleri sonuçların dikkat çekici olduğunu söyledi. Doç. Dr. Güllü, "Bir önceki çalışmamızda Mars'ın manyetik alanını taklit ederek, Bacillus subtilis hücreleriyle genetik düzeyde bir çalışma bitirdik. Çok kıymetli sonuçlar elde ettik hakikaten. Daha önce hiçbir emsali görülmemiş genetik düzenlemelerin aktive olduğunu gördük. Bu çalışmada da benzer şekilde çok farklı genetik mekanizmaların devreye gireceğini ve bizim için ileride biyoteknoloji alanında çalışmak üzere yepyeni bakış açıları sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

3 ÜNİVERSİTEDEN ORTAK PROJE

Projede Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin yanı sıra Düzce Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi'nden araştırmacıların da görev alacağını belirten Doç. Dr. Güllü, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de tez çalışmalarıyla projeye katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı