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Bahreyn Televizyonu, hava savunma sistemlerinin İran'ın saldırılarını engellediğini bildirdi.

Bahreyn Televizyonu'nun haberine göre, İran tarafından düzenlenen saldırılar hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Aynı şekilde, İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülke hava sahasının ABD'ye ait insansız hava araçları (İHA) tarafından ihlal edilmesine karşılık olarak, Bahreyn'de bulunan Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki ABD radar sisteminin hedef alındığını duyurdu.

Öte yandan, Bahreyn İçişleri Bakanlığı, olası bir tehdit nedeniyle vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere acil uyarıda bulunarak sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgeye yönelmeleri çağrısı yaptı.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan uyarıda, ülkede potansiyel bir tehdit bulunduğu belirtilerek vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sakin kalmaları istendi.

Açıklamada, kamu güvenliği açısından zorunlu olmadıkça ana yolların kullanılmaması ve en yakın güvenli bölgeye gidilmesi gerektiği kaydedildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, daha sonra tehdidin geçtiği yönünde gönderdiği bildirimde etraftaki şüpheli cisimlere yaklaşılmaması uyarısı yaptı.

Kaynak: AA