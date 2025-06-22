Bahreyn, Kamu Kurumlarında Uzaktan Çalışma Sistemine Geçti

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Bahreyn, bölgedeki güvenlik durumu ve son gelişmeler doğrultusunda kamu kurumlarında %70 oranında uzaktan çalışma sistemine geçileceğini açıkladı. Uygulama, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırının ardından güvenlik kaygıları nedeniyle devreye alındı.

Bahreyn, bölgedeki güvenlik durumu ve son gelişmeler ışığında kamu kurumlarında geniş çapta uzaktan çalışma sistemine geçildiğini açıkladı.

Bahreyn Kamu Hizmeti Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere kamu kurumlarında ve bakanlıklarda görevli personelin yüzde 70'inin uzaktan çalışmasına karar verildi.

Açıklamada, uygulamanın kamu güvenliği gerekçesiyle alındığı ve ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi.

Karar, kritik görevlerde fiziksel varlık gerektiren sektörleri ve acil durum prosedürleri gereği bizzat bulunması zorunlu personeli kapsamıyor.

Bahreyn'deki bu önlem, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırının ardından bölgedeki tansiyonun yükselmesi ve İran'ın olası misillemelerine ilişkin kaygıların arttığı bir dönemde geldi.

Bahreyn ayrıca ABD'nin 5. Filosu'na ev sahipliği yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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