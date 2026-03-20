Bahreyn: İran'dan atılan 139 füze ve 238 İHA engellendi

Bahreyn ordusu, İran'dan 28 Şubat'tan bu yana fırlatılan toplam 139 füze ve 238 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan Bahreyn'e fırlatılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 139 füze ve 238 İHA saldırısının engellendiği" belirtildi.

Balistik füze ve İHA'larla sivillerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel barışı ve güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
