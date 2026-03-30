Bahreyn: Savaşın başından bu yana İran'dan atılan 182 füze ve 398 İHA engellendi

Bahreyn, ABD-İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana misillemelerde bulunan İran'dan atılan 182 füze ve 398 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Ordunun son birkaç saatte İran'dan atılan füze ve İHA'lara müdahale ettiği aktarılan açıklamada, savaşın başladığı günden bu yana İran'dan ateşlenen 182 füze ve 398 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırılarda füze ve İHA'ların sivil yerleşim yerlerini hedef almak için kullanılmasının, uluslararası insancıl hukukun ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarının açıkça ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, bu suç teşkil eden saldırıların bölgesel barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunun altı çizildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Bahreyn dahil 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
