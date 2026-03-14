Bahreyn, İran'dan şu ana kadar yapılan 121 füze ve 193 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı

Bahreyn ordusu, İran'dan 28 Şubat'tan bu yana 121 füze ve 193 insansız hava aracı saldırısının engellendiğini açıkladı. Bu saldırıların sivillere yönelik olduğuna dikkat çekildi.

Bahreyn ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'dan şu ana kadar ülkeyi hedef alan saldırılarla ilgili bilgi verdi.

İran'dan şu ana kadar yapılan ve Bahreyn'i hedef alan 121 füze ve 193 İHA saldırısının engellendiği bildirilen açıklamada, balistik füze ve İHA'larla sivillerin ve özel mülklere yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuka karşı ihlal olduğu gibi bölgesel barış ve güvenliği de doğrudan tehdit ettiği belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
