Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı

Güncelleme:
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede sirenlerin çalmasının ardından vatandaşları güvenli bölgelere sığınmaya çağırdı. Tahran yönetiminin düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarının Körfez'deki sivil altyapıda hasara yol açması endişeleri artırıyor.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sirenler çaldı. Vatandaşlarımızı ve sakinlerimizi sakin kalmaya, güvenli yerlere sığınmaya ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bahreyn, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetiminin insansız hava aracı ve füze saldırılarının hedefi olan Körfez ülkeleri arasında yer alıyor.

İran belirli ülkeleri değil, bölgedeki ABD askeri üslerini hedef aldığını belirtiyor.

Ancak saldırıların bazı noktalarda havaalanları, limanlar ve çeşitli binalar da dahil olmak üzere sivil altyapıda hasara yol açtığı kaydediliyor.

İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde ilerleme sağlanmasına rağmen, Tel Aviv ve Washington yönetimleri İran'a saldırıları başlattı.

Bu gelişmeyle birlikte, İsrail, Haziran 2015'teki ilk saldırının ardından İran-ABD müzakere sürecini ikinci kez sekteye uğratmış oldu.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha
