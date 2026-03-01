Haberler

Bahreyn: İran'ın Saldırısında, Manama'daki Otel Hasar Gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Manama'daki Crowne Plaza oteline yapılan saldırının maddi hasara yol açtığını, ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı. ABD Büyükelçiliği, olası saldırı endişeleri nedeniyle ABD vatandaşlarını otellerden uzak durmaları konusunda uyardı.

(ANKARA) - Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'daki Crowne Plaza otelinin bir saldırının hedefi olduğunu açıkladı. Bakanlık, saldırının maddi hasara yol açtığını, "can kaybı yaşanmadığını" belirtti.

Bahreyn, dün ABD Donanması'nın 5'inci Filosu merkezinin hedef alındığı bir füze saldırısı olduğunu ve Manama'da üç binanın zarar gördüğünü duyurmuştu.

ABD'nin Manama Büyükelçiliği, İran kaynaklı olası saldırı endişeleri nedeniyle Manama'daki otellerden ABD vatandaşlarının uzak durmasını istedi. Sosyal medyada yayımlanan bir büyükelçilik açıklamasında, Manama'daki Crowne Plaza oteline yapılan ve yaralanmalara yol açan saldırının doğrulandığı bildirildi.

Büyükelçilik, paylaşımında, "ABD hükümeti personelinin, bugün itibarıyla otellerden taşındığı" belirtildi. Büyükelçilik ayrıca, Crowne Plaza Oteli'nin saldırıya uğradığını ve yaralanmaların meydana geldiğini doğruladı. ABD vatandaşlarına, otellerin gelecekte saldırı hedefi olabileceği uyarısında bulunularak Manama'daki otellerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Hürmüz Boğazı'nda çok sayıda gemi bekliyor

Öte yandan, İngiliz Denizcilik Ajansı UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda, Umman'ın Kumzar kentinin kuzeyinde iki deniz mili mesafede bir olay bildirimi aldığını açıkladı.

MarineTraffic platformununun gemi takip verilerine göre, ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemileri dahil olmak üzere en az 150 tanker Hürmüz Boğazı'nın ötesinde açık Körfez sularında demirledi. Boğazın diğer tarafında ise  çok sayıda geminin bekleme halinde olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan bir tanker gemisinin ise İran tarafından vurulduğu ileri sürüldü.

Kaynak: ANKA
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Sarunas Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı

F.Bahçe'nin hocası yoğun çatışmanın yaşandığı ülkede mahsur kaldı
İran, F-4 jetleriyle ABD üslerini bombalamaya hazırlandığı görüntüleri yayınladı

Savaşta yeni perde! Görüntüleri yayınladılar, garajdan böyle çıkarıldı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu