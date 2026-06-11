Bahreyn: İran'dan düzenlenen İHA saldırısı sonucu bir çocuk yaralandı

Bahreyn'de İran'dan düzenlendiği belirtilen insansız hava aracı saldırısında (İHA), 11 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'dan düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Ülkeye yönelik saldırılarda İHA'ların hava savunma sistemlerince imha edilmesi akabinde düşen şarapnel parçaları nedeniyle başkent Manama ile Hamed kentinde bir ev ile bazı araçların zarar gördüğü kaydedildi.

Olayda 11 yaşındaki bir kız çocuğunun hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sabah son iki saat içinde ikinci kez sirenlerin çaldığını duyurarak, halka güvenli bölgelere gitme çağrısında bulunmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.