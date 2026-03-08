Bahreyn'de füze parçalarının düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Bahreyn'in başkenti Manama'da İran'dan gönderilen balistik füze parçalarının düşmesi sonucu bir kişi yaralandı ve bazı iş yerlerinde zarar oluştu.
Bahreyn İçişleri Bakanlığından saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi