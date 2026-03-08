Haberler

Bahreyn'de füze parçalarının düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn'in başkenti Manama'da İran'dan gönderilen balistik füze parçalarının düşmesi sonucu bir kişi yaralandı ve bazı iş yerlerinde zarar oluştu.

Bahreyn'in başkenti Manama'da İran'dan gönderilen balistik füze parçalarının düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı ve bazı iş yerlerinin zarar gördüğü bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Manama'da İran'dan gönderilen balistik füzenin parçalarının düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı ve bazı ticari işletmelerde hasar meydana geldiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler

Hedefinde o isim var: Orkun'dan zehir zemberek sözler
İran: Suudi Arabistan'ı düşman olarak görmüyoruz

İran, günlerdir vurduğu Körfez ülkesine zeytin dalı uzattı
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler

Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak