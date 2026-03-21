Bahreyn'de İran'dan yapıldığı belirtilen saldırı sonrası uyarı sirenlerinin çaldığı duyuruldu

Bahreyn'de İran'dan yapıldığı belirtilen saldırı sonucu sirenlerin çaldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların ve bölge sakinlerinin sükunette kalmaları çağrısı yapıldı.

İran'dan yapıldığı kaydedilen saldırı sonrası uyarı sirenlerinin çaldığı belirtilerek, vatandaşların en yakındaki güvenli bir noktaya gitmeleri ve gelişmelere dair haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

Açıklamada, saldırının türü ve muhtemel gelişmelere ilişkin henüz bilgi verilmedi.