Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çakar'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

  • Ahmet Çakar, futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
  • Ahmet Çakar'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, rahatsızlandı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çakar'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcu Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki soruşturmada hak mahrumiyeti cezası alan futbolcu Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Güncel
Yorumlar (18)

Haber YorumlarıEmir Güler:

Allah tahsilatını aff etsin iyi adamdı kendisi.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Aynen iyi bilirdik

yanıt5
yanıt14
Haber YorumlarıPrens Kâmil :

Bu kez taksirat yerine tahsilat kelimesi kullanımı doğru olmuş..

yanıt16
yanıt2
Haber YorumlarıVATOZZ:

Tahsilat ne laa:)

yanıt14
yanıt2
Haber YorumlarıSadi:

Yorumumu geri alıyorum özür dilerim

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıRIZGAR:

Bunlarla beraber keşke tüm il, ilçe ve belde belediyelerinde ki yolsuzluklarla da mücadele etseniz

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Fitneciler bir bir gidiyo

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDragoz:

bu kolpacıyı mezarda görmeden öldüğüne bile inanmam

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
