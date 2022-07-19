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İstanbul'da esrarengiz olay! Yol kenarında boynuna ip geçirilmiş erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da esrarengiz olay! Yol kenarında boynuna ip geçirilmiş erkek cesedi bulundu

İstanbul Bahçelievler'de esrarengiz bir olay yaşandı. Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş halde bir erkek cesedi bulundu. Ancak yoldan geçen görgü tanıkları, olayın cinayet değil intihar olduğunu iddia etti. Şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Bahçelievler Kerim Çavuş Caddesi'nde sabah saatlerinde yol kenarında dizlerinin üzerinde boğazına ip geçirilmiş hareketsiz duran kişiyi görenler ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri hareketsiz duran kişinin öldüğünü belirledi. Üzerinde kimlik çıkmayan kişinin cesedi incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İstanbul'da esrarengiz olay! Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş erkek cesedi bulundu

"KENDİSİNİ ASMIŞTI"

Mahalle sakini Ebru Bozkurt, "Sabah markete gidiyordum. Burada polisler vardı. Baktığımda kendini asmıştı. Nasıl astığını bilmiyorum ama dizlerinin üstüne çökmüştü. Boğazında kablo vardı. Sapsarı kesilmişti. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi ve olay yerini kapattı." dedi.

İstanbul'da esrarengiz olay! Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş erkek cesedi bulundu

İstanbul'da esrarengiz olay! Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu Bahçelievler Güncel Haberler

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