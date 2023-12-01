Bahçelievler'de Yaya Ölümüne Neden Olan Sürücüye 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Bahçelievler'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara isyan eden aile avukatı, adalet duygusunu inciten bir karar olduğunu belirterek kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

BAHÇELİEVLER'de yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Erdoğdu'ya (28) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Mustafa Ayrıkçil (23), 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sonrası Erdoğdu'nun kardeşleri karara isyan ederken, ailenin avukatı, "Biz sanığın birden fazla kural ihlali yapmış olması sebebiyle olası kastla bu suçu işlediği ve bu şekilde cezalandırılması gerektiğini savunduk. Ancak mahkeme basit taksirle sanığın yalnızca 2 yıl 6 ay hapsine karar verdi. Bu karar adalet duygusunu inciten bir karardır. Kararı bir üst mahkemeye taşıyacağız" dedi.

Bakırköy 10. Asliye Ceza mahkemesindeki duruşmaya sanık Mustafa Ayrıkçil SEGBİS ile katılırken hayatını kaybeden Mustafa Erdoğdu'nun ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Söz hakkı verilmesi üzerine Mustafa Ayrıkçil, "Bilirkişi raporunda beni 3 şeyden dolayı kusurlu bulmuştur. Ben aşırı hızlı değildim. Şerit değiştirdikten sonra kazanın olduğu yönünde rapor düzenlenmiş. Bunları kabul etmiyorum. Ayrıca ön camın filim şeritli olduğu ve kusurumun olduğu yönündeki raporu da kabul etmiyorum. Makas attığım iddiaları da doğru değildir. Kaza sağ şeride geçerken meydana gelmiştir. Ayrıca frene bastığım hususu da göz ardı edilmiştir" dedi.

Mahkeme, Mustafa Ayrıkçil'in 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan cezasında indirim uygulanarak 2 yıl 6 ay hapsine karar verdi. Ayrıca, sürücü belgesine 6 ay süreyle el koyuldu.

"'SANIĞIN GENÇLİĞİ VAR' DEDİLER BENİM KARDEŞİMİN GENÇLİĞİ NE OLACAK"

Mahkeme sonrası karara isyan eden Erdoğdu'nun kardeşleri, "'Sanığın gençliği var' dediler 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiler. Kardeşim de gençti, 28 yaşındaydı. Benim kardeşimin gençliği ne olacak? 587 gün oldu ben onu görmüyorum" dedi.

"BU KARAR ADALET DUYGUSUNU İNCİTEN BİR KARARDIR"

Hayatını kaybeden Mustafa Erdoğdu'nun ailesinin avukatı Hayrettin Çil ise, "29 Mayıs 2022 tarihinde ön camında film şerit olan, aşırı hızlı seyreden ve şerit değiştirme kurallarına uymayan sürücünün çarpması nedeniyle Mustafa Erdoğdu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin yargılamada sanığın 2 yıl 6 ay hapsine karar verildi. Aslında dosyaya son girilen raporlarla sanığında asli kusurlu davranışları tespit edilmişti. Biz sanığın birden fazla kural ihlali yapmış olması sebebiyle olası kastla bu suçu işlediği ve bu şekilde cezalandırılması gerektiğini savunduk. Ancak mahkeme basit taksirle sanığın yalnızca 2 yıl 6 ay hapsine karar verdi. Bu karar adalet duygusunu inciten bir karardır. Kararı bir üst mahkemeye taşıyacağız" dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüpheli Mustafa Ayrıkçil'in 29 Mayıs günü saat 00: 50 sularında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Erdoğdu'ya çarpması neticesinde maktulün ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi. Alınan bilirkişi raporunda maktul Erdoğdu'nun kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 100 metre geride üst geçit bulunmasına karşı üst geçidi kullanmayıp bölünmüş yolun orta refüj kısmından karşıya geçmek istediği ve kazanın meydana gelmesinde birinci derecede asli kusurlu olduğu kaydedildi. Raporda, şüpheli Mustafa Ayrıkçil'in ise kazanın oluşumunda tali kusurlu olduğu ancak, gereken dikkat ve özeni göstermeyerek maktulün ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi. İddianamede sanığın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenmişti.