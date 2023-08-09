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Bahçelievler'de temel atma çalışmalarında 8 katlı bina hasar aldı

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İstanbul Bahçelievler'de bir binanın yan tarafında bulunan temel atma çalışmaları esnasında binada kayma meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltılırken belediye ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Bahçelievler'de temel atma çalışmalarında 8 katlı bina hasar aldı

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de bir binanın yan tarafında bulunan temel atma çalışmaları esnasında binada kayma meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltılırken belediye ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Bahçelievler Şirinevler'de bulunan 8 katlı binanın yan tarafında bulunan temel atma çalışması esnasında binada hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bahçelievler Belediye ekipleri tedbir amaçlı binayı boşaltarak bina sakinlerini belediye misafirhanelerine yerleştirdi. Bina ile ilgili kesin karar belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel

Bahçelievler İstanbul Güncel Haberler

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