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Bahçelievler'de Sünnet Şöleni Düzenlendi

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Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği Sünnet Şöleni, 500 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte sanatçı Berdan Mardini sahne alırken, çocuklar için çeşitli eğlenceler de yapıldı.

Bahçelievler Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Sünnet Şöleni, sünnet ettirilen 500 çocuk ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen sünnet şöleninde sanatçı Berdan Mardini sahne aldı.

Törene Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, çocuklar ve aileleri katıldı. Sünnet Şöleni'nde çocuklar için düzenlenen jjnglör gösterileri, bubble show, şişme maskotlar, çocuk şarkıları ve sürpriz yarışmalar, çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Çocuk etkinliklerinin ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Berdan Mardini de konser verdi.

'BUNU HER SENE DEVAM ETTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, "500 tane çocuğumuzun sünnet kıyafetlerini sağlamak ve törenlerini yapabilmek bize mutluluk veriyor. Her sene imkanı olmayan arkadaşlarımızı seçiyoruz. Bu sene de 500 tane çocuğumuzu seçtik. Onların mutlu olması, hediyelerini vermemiz, eğlenmeleri bizi mutlu etti. Bunu her sene devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

'ETKİNLİK ÇOK GÜZEL OLMUŞ'

Sünnet törenine katılan Ahmet Balık, "Sünnet töreni çok güzel geçiyor. Teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım" derken Babası Ümit Balık ise " Etkinlik çok güzel olmuş. Her şey harika. Benim iki çocuğumdan biri belediyenin yardımıyla sünnet oldu. Burada çok güzel eğleniyoruz. Belediye Başkanımız Hakan Bahadır'a da bunun için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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