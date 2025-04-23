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BAHÇELİEVLER'DE DEPREM PANİĞİ, BELEDİYE BAŞKANI KENTSAL DÖNÜŞÜME DİKKAT ÇEKTİ

BAHÇELİEVLER'DE DEPREM PANİĞİ, BELEDİYE BAŞKANI KENTSAL DÖNÜŞÜME DİKKAT ÇEKTİ
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Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Kaymakam Mehmet Boztepe'nin katıldığı törende meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Bahadır, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak vatandaşları binalarını kontrol ettirmeye çağırdı.

BAHÇELİEVLER Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe'nin katılımıyla gerçekleşen törende, belediye başkanlık koltuğu temsili olarak bir öğrenciye devredildiği sırada deprem meydana geldi.

Tören sırasında makamda bulunan çocuklar ve protokol üyeleri kısa süreli panik yaşadı. Herhangi bir yaralanma ya da hasar oluşmazken, Bahadır yaşanan sarsıntının ardından kameralar karşısına geçerek kentsel dönüşüm vurgusu yaptı.

Dr. Hakan Bahadır, "Göreve geldiğimiz günden bu yana en büyük önceliğimiz kentsel dönüşüm oldu. Can güvenliği her şeyden önce gelir. Bahçelievler, İstanbul'da en fazla dönüşüm başvurusu yapılan ilçe konumundadır" dedi. Bahadır ayrıca, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla vatandaşlara 800 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi desteği sağlandığını hatırlattı.

Bahadır, "Ne olur binalarınızı kontrol ettirin, riskliyse bir an önce dönüşüme katılın. Sadece belediye başkanı olarak değil, bir insan olarak söylüyorum: Uykularım kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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