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Bahçelievler'de binadan başına beton parçası düşen kişi yaralandı

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Bahçelievler'de kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın balkonundan başına beton parçası düşen kişi yaralandı.

Bahçelievler'de kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın balkonundan başına beton parçası düşen kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde eşi ve çocuğuyla yürüyen bir kişinin başına, 7 katlı binanın 6'ncı katındaki balkondan kopan beton parçası düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif yaralandığı belirlenen kişiye olay yerinde müdahale etti.

Polis ve zabıta ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Balkondan düşen parçalar, apartmanın altında bulunan iş yerinde de hasara yol açtı.

Olay nedeniyle caddede araç ve yaya trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı.

Kaynak: AA
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