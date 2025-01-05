Bahçelievler'de 4. Geleneksel Hamsi Festivali Düzenlendi

Bahçelievler Belediyesince Karadeniz'in kültürü ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı "4. Geleneksel Hamsi Festivali" düzenlendi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen festivalde, vatandaşlara yaklaşık 4 ton hamsi ikram ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin farklı yörelerini tanıtan festivaller düzenlediklerini belirten Bahadır, "Bu, bizim kültürel gücümüzün bir göstergesi. Biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, her bir vatandaşımıza eşit hizmet anlayışıyla çalışıyor, Bahçelievler'i hak ettiği yatırımlarla buluşturuyoruz. Bugün bu meydanda bulunan her bir hemşehrimin mutluluğu bizim için en büyük motivasyondur." dedi.

Festivale katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Hamsi berekettir, bolluktur. Bugün burada hem insan bereketi var hem kültürümüz, medeniyetimiz, insanlığımız, esas itibariyle kucaklaşmamız var. Sadece bugün değil, yılın 365 günü memleketimizin bütün hemşehrileriyle kucaklaşan bir anlayış var." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe'nin de katıldığı programda, gün boyu süren yöresel müzik dinletisinin yanı sıra halk oyunları gösterisi yapıldı.