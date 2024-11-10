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Bahçelievler'de 10 Kasım Töreni Düzenlendi

Bahçelievler'de 10 Kasım Töreni Düzenlendi
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Bahçelievler Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlediği törende, Atatürk'ün anısını yaşatmak amacıyla saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yapılan törenle Atatürk’ün değerlerinin geleceğe taşınacağına dair mesaj verdi.

BAHÇELİEVLER Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde, Bahçelievler Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen tören saat 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törene Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Garnizon Komutanı Personel Albay Tuğran Akarsu, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hükümet Konağı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konularak başlayan program, Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Öğrencilerden oluşan koro, Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendirerek duygu dolu anlar yaşattı. Programda ayrıca, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı ve devrimlerini yansıtan özel bir sergi ziyaretçilere açıldı.

'ATATÜRK'ÜN GÖSTERDİĞİ YOLDA YÜRÜYECEĞİZ'

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, törende yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bize bağımsız ve çağdaş bir ülke armağan etti. Bugün burada, onu minnet ve özlemle anıyoruz. Gelecek nesiller için Cumhuriyetin değerlerini yaşatmaya, Atatürk'ün gösterdiği yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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