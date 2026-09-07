Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü

Bahçelievler Belediye Meclisinde, AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Özdemir'in, daha önce 15 Temmuz şehitlerine ilişkin sözleri nedeniyle tepki gösterdiği Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'ın Meclis'i yönetmesine karşı olduklarını söylemesinin ardından AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında kavga çıktı.

Bahçelievler Belediye Meclisi eylül ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Hakan Bahadır başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Özdemir, Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'ın yönettiği meclislerde söz almakta zorlandığını, Hakan Bahadır'ın yönettiği meclislerde CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan'ın rahatlıkla söz alarak konuşabildiğini söyledi.

Son Meclis'te yaşananları halen unutmadıklarını belirten Özdemir, "Biz Nazife başkan noktasında da meclisi yönetmesini istemiyoruz, onu da söyleyelim. Biz burada AK Parti grubu olarak, MHP olarak şehitleri yok sayan bir zihniyetin, bu ilçede yaşayan şehit olmuş kardeşlerimizi yok sayan zihniyetin Meclis'i yönetmesini kesinlikle istemiyoruz." dedi.

Özdemir, "Bugün Hakan başkanımız olmasaydı da Nazife Hanım'ın meclisi yönetmesine kesinlikle karşıyız." diyerek, şöyle devam etti:

"(Nazife Aktaş) Başkanım oradan dahil olmaya çalışmayın, yaptığınız büyük bir terbiyesizlikti, biz bunu unutmadık. Milletin değerlerini gözümüzün içine baka baka yok saydınız. Üzerinden 1 ay geçti diye unuttuğumuzu zannetmeyin. Siz burada bu Meclis'i yönetmeyi, o koltuğa oturmayı hak etmiyorsunuz. Siz istifa edin, yine grubunuzdan mı, partinizden mi artık neredense başkasını seçsinler, o yönetsin. Siz bir özür yayınladınız mı? Gencay başkan burada 20 kere durumu toplamak için özür diledi. Kendisi bir kere bu konuda özür yayınladı mı? 'Sözlerim yanlış anlaşılmıştır.' bile diyemiyor. Çünkü dediklerinin halen arkasında bu zihniyet. Takdiri komşularımıza bırakıyoruz."

CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan ise Yasin Özdemir'in şehitlere yönelik hassasiyetini bildiğini belirtti.

15 Temmuz'a ilişkin Meclis'te durumu toplama, özür dileme gibi bir şeyin olmadığını vurgulayan Özcan, "Ben özür falan dilemedim, özür dileyecek bir şey yok çünkü. Bütün konular deşifre edilmiş vaziyette. Tiyatro söylemi söz konusu değil, bu sizin ithamınız. 15 Temmuz şehitleri bu memleketin ortak değeridir, üzerinden siyaset yapılmamalıdır. Şehitler memleketin ortak değeridir, bütün partilerin de ortak değeridir. 15 Temmuz şehitleri bu memleketin gurur duyacağı insanlardır, rahmet diledik, saygıyla andık, konuşmalarda da ortak. İnanmayanlar da açıp bakar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların üzerine AK Parti ve CHP grubundan bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma başladı.

Belediye Başkanı Bahadır, tartışma üzerine iki gruba sakin olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Meclis'e ara verildi.

Kaynak: AA