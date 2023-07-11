Bahçeli: Seyyanen artış, emekli maaşlarına yansıtılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünde milli birlik ve kardeşlik ruhuyla her meselenin üstesinden geleceklerini belirterek, "Ekonominin fırtınalı denizlerden güvenli limana yüzerek demirleyeceğine, günün sonunda insanımızın yüksek refah standardına ulaşacağına; yakın vadede kalkınmış, büyümüş, zenginleşmiş, fiyat ve finansal istikrarıyla, gelir ve servet dağılımı adaletini sağlamış bir Türkiye'nin yıldız gibi parlayacağına yürekten inanıyorum. Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Kur, faiz ve enflasyondaki oynaklıklar sağlıklı bir yönetim sistemi, güçlü bir iktidar ve millet desteğiyle gündemdeki ağırlığını inşallah kaybedecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir. Böylelikle ekonomide huzur ve refah sökün edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Haziran 2023 tarihinde açıklanıp göreve başlayan ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı risk ve tehlikeleri en aza çekmek için kolları sıvamıştır. Biz gelecekten umutluyuz. Çünkü Türkiye'mizi seviyor, milletimize güveniyoruz. El ele verdikçe her zorluğu yeneceğimiz kanaatindeyiz" dedi.

NATO'nun, Türkiye'nin ahlaki ve hukuki tezlerini, milli güvenliğiyle ilgili duyarlılık ve taleplerini de gözetmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Bir defa ABD başta olmak üzere, NATO üyesi bazı ülkelerin PKK/YPG'yle irtibat ve ilişkileri kabul ve izah edilemez boyutlardadır. ABD'li yetkililerin, PKK/YPG terör örgütüyle 'taktiksel ve dönemsel ittifak' içinde olduklarını açıklamaları kaygı ve utanç verici bir ilkellik, NATO ittifak ahlakına şirret bir suikasttır. ABD, terör örgütüyle ittifak halindeyse, Türkiye'yle yaptığı ve kurduğu ittifaka ne diyeceğiz? Bunu nasıl ifade edeceğiz? Bu yaman çelişki NATO'nun itibar ve inandırıcılığını, ABD'nin dostluk ve müttefiklik iradesini yıllar içinde aşındırmıştır. Biz, gündüz şapkalı gece külahlı ne dost istiyoruz, ne de ittifak ortağı arıyoruz. Müttefik olacaksak mertçe olalım, adam gibi olalım. Karşılıklı hak ve çıkarlara sonuna kadar da saygılı olalım. 15 Temmuz 2016'da vatan kurtarıldı, devlet kurtarıldı. NATO heyecanlı bir futbol müsabakasını seyreder gibi ihaneti seyretmiş, hatta zemin hazırlamıştır. Bizim NATO'ya bakışımız bellidir. Esasen hiç değişmemiştir. Dünya'nın NATO'dan ve ABD'den ibaret olmadığı bilinmelidir. Fakat Türkiye'nin stratejik tercih ve kararlarının da arkasında duracağımızı, Litvanya zirvesini tek yürek halinde takip edip ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onun yanında olacağımızı üstüne basa basa ifade ediyorum" dedi. Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere de yansıtılmasına ilişkin bir çalışmaları olup olmadığına ilişkin soruya, "Cumhur İttifakı o görevi yerine getiriyor. MHP olarak ayrı bir çalışmaya gerek yok. Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz, her defasında da söylüyoruz" diye yanıt verdi.

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Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA,