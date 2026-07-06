Ankara-MHP'den '30 Yılın Şerefi' klibi

DEVLET Bahçeli'nin 6 Temmuz 1997'de MHP Genel Başkanlığına seçilmesinin 30'uncu yılına girilmesi nedeniyle '30 Yılın Şerefi' adlı klip hazırlandı.

Partinin sanal medya hesaplarından yayınlanan eserin sözleri, MHP MYK üyesi Büşra Cin tarafından yazıldı, seslendirilmesi ise müzisyen Ümran Gülcan tarafından yapıldı. Hazırlanan klipte Devlet Bahçeli'nin, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile görüntülerinin yanı sıra, günümüze kadar gelen zaman diliminde gerçekleştirilen vatandaş buluşmaları, parti programları, diplomatik temaslar ve resmi kabuller gibi geniş bir alanı kapsayan görseller ve videolara yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı