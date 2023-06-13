Bahçeli grup toplantısında "100 il" mesajı verdi, 19 ilçeyi büyük heyecan sardı

Bugün partisinin yeni yasama dönemi ilk grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, 100 maddelik anayasa teklifinin müzakere için hazır olduğunu belirterek, "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" dedi. Bahçeli'nin "100 il" mesajı aralarında Fethiye ve İskenderun'un da yer aldığı 19 ilçede büyük heyecan yarattı.