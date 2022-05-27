Bahçeli: "Gitmeye Niyetimiz Yoktur, Göndermek İçin Tertip İçinde Olanları da Doğduklarına Pişman Etmek Boynumuzun Borcudur" - Haberler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gitmeye niyetimiz yoktur. Göndermek için tertip içinde olanları da doğduklarına pişman etmek boynumuzun borcudur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli, burada yaptığı açıklamada "Bizim yol haritamızı şehitlerimiz çizmiştir… Bizim gidecek bir yerimiz yoktur. Gitmeye niyetimiz yoktur. Göndermek için tertip içinde olanları da doğduklarına pişman etmek boynumuzun borcudur. Gözlerine kara perde inenlerin dedikodularına, Türk düşmanlarına uyduluk yapanların provokasyonlarına göz yummamız, yol vermemiz akıl ve mantık inkarıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada "Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etmişti.