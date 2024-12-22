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Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey'de hesap vermeli

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MHP lideri Bahçeli "Sednaya Hapishanesi'nde yaşananların hesabı katil Esad'dan mutlaka sorulmalıdır. Ve bu alçak Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nda cani Netanyahu ile birlikte en yakın sürede yargılanmalıdır" dedi. Suriye'yi işgale başlayıp Şam'a kadar ilerleyen İsrail'e de sert tepki gösteren Bahçeli "Şam'a göz dikenler Osmanlı şamarını yiyeceklerini unutmamalı" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika Töreni'nde konuşma yaptı. Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, "Beşar Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey Adalet Divanı'nda hesap vermelidir" dedi.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Mhp lideri Bahçeli'nin etkinlikteki açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Sahip oldukları bilgiyi paylaşan öğretim görevlilerine de teşekkür ederim. Siyaset ve liderlik okulumuzun 20. dönem programına katılan kardeşlerimi gönülden kutluyorum. Düşünmek var oluş bilincinin tefekkür vadisidir. Düşünce yoksunu insan kaynağı kesilen dere nasılsa odur.

Durgun ve durağan her şey katılaşmaya kokuşmaya müstahaktır. Hareket varsa değişik dinamikleri devrededir. Türkiye yeni yüzyılın zirvesine tırmanmaktadır. Türkiye kabuğunu kırmıştır. Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar, ağızlarını yalan için açanlar patolojik konulardır, siyaset konusu değillerdir. Histeri krizine yakalanmışlardır. Işığı karanlıkta arayan biçarelerin demokrasiye katkı sağlaması beyhude bekleyiştir. Türk milleti tarihin müktesebatı ile birleşmiştir. Geleceğe bakışımız geçmişimizle belirlenmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu düşünce temelinde oturmuştur. Kendimiz kimliğimiz bilemezsek yapamazsak her tercih hesapta olmayan sonlarla karşılaştıracaktır. Kendimizi, milletimizi, tarihimizi, dostumuzu biliyoruz. Ne kendimize sınır koyuyor ne de gem vuruyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz.

"SİYASİ HIRSLARA BOYUN EĞMİYORUZ"

Türk milleti tarihin müktesebatı ile birleşmiştir. Geleceğe bakışımız geçmişimizle belirlenmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu düşünce temelinde oturmuştur. Kendimiz kimliğimiz bilemezsek yapamazsak her tercih hesapta olmayan sonlarla karşılaştıracaktır. Kendimizi, milletimizi, tarihimizi, dostumuzu biliyoruz. Ne kendimize sınır koyuyor ne de gem vuruyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz. Demokrasiyi, özgürlüğü önüne gelen diline pelesenk eder ancak kafa yoransınırlıdır. Siyasetin kendisi mekan, kararı demokratik zaman, kurulum ustası da akıl sahibi insandır. Olayların rotasını belirleyen düşünce sistematiğine sahibiz. Biz olayların peşinde sürüklenen değiliz. Hadiselerin oyuncağı değil, oynanan oyunları boza dava neferleriyiz. Biz Cumhur İttifakı'yız. Sipariş telkinlere, sinsi kulislere sonuna kadar kapalıyız.

"ESAD ZİLLETİ SONA ERMİŞTİR"

Suriye'de 13 yıldır süren iç çatışma dönemini, yerini yeni bir gerçekliğe bırakmıştır. 61 yıllık Baas melaneti, Esad zilleti sona ermiş, Suriye yeni bir siyaset kulvarına girmiştir. Bu siyasetin dengeli ve kapsayıcı olması çok acılar çeken Suriye halkını layık olduğu mertebelere ulaştırması dileğimizdir. Suriye'nin istikararı Türkiye'nin güvenliği açısından önemlidir. Suriye'nin huzur ortamının tesisi, bölgesel güvenlik bakımından ihmal edilemez bir ihtiyaçtır.

Tüm rejim muhaliflerinin öncülüğünde 8 Aralık'tan itibaren tezahür eden geçiş dönemi, ümit ediyorum ki Suriye'nin toparlanmasında mühim bir eşik olacak. Geçiş dönemini takip eden önümüzdeki aylarda, anlaşılan geçici yönetim tezahür edecek, seçimlerin yapılması gündeme gelecektir.

"BAAS VANDALLIĞI 54 YIL BOYUNCA ZULÜM OLUP HALKIN ÜZERİNE YAĞDI"

Dost ve kardeş Suriye halkı zulümden çok çekti. Sednaya Hapishanesi'nde yaşananların hesabı katil Esad'dan mutlaka sorulmalıdır. Ve bu alçak Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nda cani Netanyahu ile birlikte en yakın sürede yargılanmalıdır. Baas vandallığı 54 yıl boyunca zulüm olup halkın üzerine yağmıştır.

Geçiş yönetimine terör örgütü yaftası vurmak, sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan sızma Esad lobisinin bir uydurmasıdır. CHP'nin Suriye politikası Baas menşelidir. CHP'nin gayri milli siyasetinin başka türlü izahını yapmak zaman israfıdır. CHP siyaseti iflas bayrağını çekmiştir. CHP'nin siyaseti Türkiye'ye karşı siyasettir. ABD'nin yeni başkanı Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesajlarını hırçın şekilde saptırıp, kıskançlıktan deliye dönen CHP genel başkanı, yarım adamdır. Suriye'de PKK/YPG'ye yer olmamalıdır. Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışı edilmelidir. Tek bir terörist sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır. Artık bölücü teröre tahammülümüz asla yoktur. Teröristler elini kolunu sallayarak hiçbir yerde dolaşamayacaktır.

"EMPERYALİZMİN KAOS PLANLARI KAYBEDECEKTİR"

Kürtler kardeşimizdir, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP'nin tahrik siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lavedildiği ortak gelecek ideali insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır. Terör örgütü için sona gelinmiştir. Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak. Türkiye ve Suriye kazanacak, emperyalizmin kaos planları kaybedecektir.

İç cephesini tahkim eden Türkiye'nin yapacağı pek çok şey vardır. İsrail'in korsan yayılmacılığı durdurulmalı. Golan Tepeleri'nden çekilmediği takdirde geniş bir yaptırım ve mücadele stratejisi geliştirilmelidir. Siyonist barbarlık Türkiye'nin daha fazla sabrını zorlamaktan uzak durmalıdır. Bu en azından kendisi için hayırlı bir adım olacaktır. Şam'a gözünü diken Tel Aviv'de Kudüs'te Osmanlı şamarını yiyeceğini hiç kimse unutmamalıdır. Şam güvendeyse, günü geldiğinde Kudüs de güvende olacaktır."

Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey'de hesap vermeli
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Püsküvit dede. Esat ve netenyahu hesap vermeli, APO serbest kalıp TBMM'de konuşmalı öyle mi ??

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

E sizde öcelanı savunuyonuz,dişarı çıkaracaksınız buna ne demeli.o katil degilmi neden serbes kalsın dıyorsunuz,burada çelişki olmuyor mu.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Bir gün de bağırmadan , çağırmadan konuş be Bahçeli . Aabooo , suratını ekşite ekşite konuşuyorsun . Tamam Baaçeli emrin olur . Yarından tezi yok Lahey adalet divanı toplanır ikisine birden İDAM kararı verirler . Senin varlığın yeter .

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Bal Yapmayan Ari Gibi, Hep Vizir Vizir...

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMt Ylmn:

Allah rızası için Devlet Bahçeli yi konuşturmayın. Aklı yok fikri var. Bunun gibiler yüzünden Türkiye Cumhuriyeti bu hale geldi.

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Haber YorumlarıFerdi Özkan:

Bırakın kücük enisteyi hepsini tokatlar gelir

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSelim Keskin:

aynen

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Haber Yorumlarıcumali inan:

Apoyu konuşturma PKK yı bitirme, dağdan indirme girişimi. Bazılarında zerre kadar da beyin yok ya. Buncacıklarla benim oyum neden bir?

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Eceli gelen it cami duvarına işermiş eceli gelen İsrail'de Suriye'ye girdi yakında olacaklardan bizzat Netanyahu sorumludur.!

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Haber YorumlarıFahir Talip:

Sen nerde yargılanacaksın İktidarın baston değneği. Ülke olarak ne halde olduğumuzu bu tiplerin hala parti başkanlığı yapmasına bakarak anlayabilirsiniz. Düne kadar sövdüklerine şimdi yancı olanlar kalkmış bize ders veriyor. Sen git imralıdaki ile akşam yemeği ye bu işlere karışma

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