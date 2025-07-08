Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

MAĞARADA METAN GAZINDAN 12 ŞEHİT

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında metan gazı zehirlemesine bağlı olarak 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Hepimizi üzüntüye boğan şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve aziz milletimize başsağlığı diliyor. Halen tedavi gören kahramanlarımızı da acil şifalar temenni ediyoruz. Türkiyemiz tarihi bir sürecin tam ortasında huzur ve barış menziline doğru hızla yol alırken dedikodu iklimini sıcak tutmak isteyenleri gözardı etmiyoruz. Önemli gelişmeler yaşanıyor, tuzaklar bozulacak. Bazı çevrelerin provokasyonunu görüyoruz. Orman yangınlarını istismar edip hayali senaryolar üretmeye kalkışmak utanmazlıktır.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

CHP'li belediyeler rüşvet batağına saplandı. Uzun süredir dile getirdiğimiz temiz siyaset ertelenemez mükellefiyettir. Siyaset alanının aklanmaya ihtiyacı var. Mahalli yönetimlerde emanet ziyan edilmiş, milletin irade ve güveni hiçe sayılmıştır. CHP yönetimi altında bulunan belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanması demokrasi nimetinin ve millet emanetinin göz göre göre çeteleşmiş bir zihniyet eliyle çiğnenmesi bu partiyi neredeyse organize suç şebekesine çevirmiştir. Gayri ahlaki ve gayrihukuki ilişkiler teker teker deşifre edilmelidir. Adana ve Adıyaman belediye başkanları yolsuzluk soruşturması ile yakayı ele vermiştir. İSKİ skandalının kat kat büyüğü mevcut CHP yönetimini sarıp sarmalamıştır. Emanete sahip çıkmayanlar erdemden bahsetmemelidir. CHP ağaca su vermişse kaygı ve korku duymasına gerek yoktur ancak dikene su vermişse bunun bedelini sonuna kadar ödemelidir. Çalan, çırpan, milletin kesesini, devletin kasasını boşaltan zihniyetlerin adalet ve hukuk sözleri neyse, suya yazılan yazı odur.

"İDDİANAMELER SÜRATLE HAZIRLANMALI"

İtirafçılar yine CHP maskesi takanlardır. İddianameler süratle hazırlanmalı, kovuşturmalar etkin şekilde, en kısa sürede tamamlanmalıdır. Savcılara güvenimiz tamdır ve gece gündüz çalıştıkları bellidir. Tavı kaçan yargı süreçlerinin siyasi kutuplaşmayı beslemesi muhtemel akıbettir. Yargı süreçlerin uzaması sakıncalıdır ve gerek yoktur. Adli yılın başlaması ile Bu ağır yükü ülkemizin gündeminden çekip çıkaralım. Duruşmaların canlı yayınlanmasını talep etmişti muhalefet. Biz de bu beklentinin makul ve meşru şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Suçlamaların odağındaki şahıslar Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu unutmamalıdır. "

TRT ÇAĞRISINA DESTEK

CHP Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarından canlı yayınlanmasını talep etmişti. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda terkip ve teşri edilmesini ümitle temenni ediyoruz."

BAHÇELİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E: SOKAK SOKAK GEZ DE GÖRELİM

Sokakta hayal kurabilirsin, haydi buyur sokak sokak gez de görelim boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça sevk ederse karşında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulursun. Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun?"