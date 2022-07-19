Bahçeden hırsızlık yapan şüpheliler kendilerini uyaranlara ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

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Bahçeden hırsızlık yapan şüpheliler kendilerini uyaranlara ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ali Gökdal - Güncel
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Bahçeden hırsızlık yapan şüpheliler kendilerini uyaranlara ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde bahçeden keçiboynuzu çalan şüpheliler, kendilerini uyaran Muhammet Şahin (36), Kadir Kızıldağ (17) ve kuzeni Kadir Kızıldağ'a ( 22) av tüfeğiyle ateş açtı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bahçeden keçiboynuzu çalan şüpheliler, kendilerini uyaran Muhammet Şahin (36), Kadir Kızıldağ (17) ve kuzeni Kadir Kızıldağ'a ( 22) av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda Şahin hayatını kaybederken, iki kuzen de yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Bağözü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede komşularına ait bahçeden keçiboynuzu (harnup) çalındığını gören Muhammet Şahin, Kadir Kızıldağ ve kuzeni Kadir Kızıldağ, şüphelilere tepki gösterdi. Hırsızlık şüphelileri, kendilerini uyaran 3 kişiye av tüfeğiyle ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin silahından çıkan saçmalarla yaralanan 3 kişi, yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammet Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kuzenin hastanedeki tedavisi devam ederken, Şahin'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

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