Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasıyla Yargılanacak

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) sözcüsü Lütfullah Önder, Genel Başkan Hüseyin Baş'ın, yaptığı bir konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yarın hakim karşısına çıkacağını belirterek, "Bütün siyasi eleştiriler suçmuş gibi bir iddianame oluşturulmuş" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan dava, yarın Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Davayla ilgili açıklama yapan BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, Genel Başkan Hüseyin Baş'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla karşı karşıya bulunduğunu ancak 4 sayfalık iddianamede Baş'ın neyle suçlandığının yer almadığını öne sürdü. Önder, şunları kaydetti:

"Neyle suçlandığımızı bilmeden savunma yapacağız. Çünkü örneğin Suriye politikasının yanlışları anlatılmış, eleştirilmiş. Mühürsüz oyların geçerli sayılması eleştirilmiş, özelleştirme politikaları eleştirilmiş. Bunların her biri cumhurbaşkanına hakaret suçlamasına ilişkin iddianamede suç olarak adeta belirtilmek suretiyle suçlanıyor. Yani somut olarak şu kelimeyle hakaret ettin şeklinde bir suçlamayla karşı karşıya değiliz. Bütün bu siyasi eleştiriler suçmuş gibi bir iddianame oluşturulmuş ve yarın bu eleştirilerimizin haklılığını anlatarak bir savunma yapmak durumunda kalacağız. Hukuksuz bir durumla karşı karşıyayız çünkü CMK 170 çok açık. Eğer bunlar suç değilse neden iddianamede bunlara yer veriyorsunuz? Yok değil suçsa o zaman Türkiye'de siyaset yapmak, siyasal iktidarı eleştirmek suç haline geldi. Bunun fotoğrafıyla yarın karşı karşıya kalacağız. Biz haklıyız. Getirdiğimiz eleştiriler de haklı. Genel başkanımızın konuşmasında hukuk dışında hiçbir tane kelime yok. Hakaretamiz bir kelime, bir cümle yok. Biz yarın bu duruşumuzu, ortaya koymak adına orada olacağız. Eğer konuşmamamız isteniyorsa kusura bakmasınlar. Bizler konuşmaya, doğruları anlatmaya, yanlış gördüklerimizi anlatıp milleti uyarmaya, siyasal iktidarı uyarmaya devam edeceğiz. Ülkemize, vatanımıza, milletimize bu anlamda sahip çıkmaya devam edeceğiz."