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Bağımsız Maden İş’ten Soma açıklaması: Sonuna kadar takip edeceğiz

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Bağımsız Maden İş’ten Soma açıklaması: Sonuna kadar takip edeceğiz
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Bağımsız Maden İş, Soma'daki İmbat Madencilik önünde Genel Merkez yöneticileriyle bekleyişlerini sürdürdüklerini açıkladı. Sendika, açıklamanın yapıldığı sırada göçükte bir işçinin hayatını kaybettiğini, iki işçinin yaralı kurtarıldığını ve dört işçi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

(MANİSA) - Bağımsız Maden İş, Soma'daki İmbat Madencilik önünde Genel Merkez yöneticileriyle bekleyişlerini sürdürdüklerini açıkladı. Sendika, açıklamanın yapıldığı sırada göçükte bir işçinin hayatını kaybettiğini, iki işçinin yaralı kurtarıldığını ve dört işçi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bağımsız Maden İş, Soma'daki İmbat Madencilik işletmesinde meydana gelen göçüğe ilişkin açıklama yaptı.

Sendika, hazırlık aşamasındaki Doğu 5 ayağında meydana gelen göçükte 7 madencinin kaldığını belirterek, açıklamanın yapıldığı sırada bir işçinin hayatını kaybettiğini, iki işçinin yaralı olarak kurtarıldığını, dört işçi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Bağımsız Maden İş, "Soma İmbat Madencilik önünde Genel Merkez yönetimimizle bekleyişteyiz, sonuna kadar takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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