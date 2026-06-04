Doruk Maden işçileri için ödeme sözü

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Doruk Madencilik işçilerinin Yıldızlar SSS Holding önünde toplanma çağrısı Bağımsız Maden-İş Sendikası avukatı Mürsel Ünder'in holding yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından sona erdi. Ünder, "En temel nokta, daha öncesinde işten çıkarılmış olan ve tazminata hak kazanmış olan arkadaşların bunun kapsam dışında olduğuna ilişkin meselenin çözülmesiydi. O arkadaşlar da kapsam içerisinde olacak ve onların da ödemeleri yapılacak. Kısa süre içerisinde, maksimum bir hafta içerisinde ödemeleri yapılacak" dedi.

Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan'da hükümeti, şirket ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini protesto etmek için Ankara'ya gelmeye çalışırken, emniyet görevlilerince Beypazarı ilçesinde geçişlerine izin verilmemişti.

Saat 12.00'de Yıldızlar SSS Holding önünde toplanma çağrısı yapan işçilerin eylemi, Bağımsız Maden-İş Sendikası avukatı Mürsel Ünder'in holding yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından sona erdi.

Saatler süren görüşmenin ardından görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Ünder, şunları söyledi:

"Heyetle yapılan görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili olarak öncesinde bir karar vermek üzere maden işçisi arkadaşlarla beraber bir toplantı yaptık. Bu toplantıda bir karar almaya çalıştık ama biliyorsunuz, emniyetin engellemelerinden kaynaklı olarak bütün işçi arkadaşlar Ankara'ya gelemedi. İşçilerin bir kısmı geldi. Önemli bir kısmı da Beypazarı'nda duruyor. Beypazarı'ndaki arkadaşlarla da bir toplantı ve müzakere süreci içerisinde, görüşme içerisindeki bütün ayrıntıları Beypazarı'ndaki işçi arkadaşlara da anlattık. Bununla ilgili olarak bir karar vermeye çalıştık ama bugün itibarıyla net bir karar çıkmış değil. Çünkü işçilerin bir kısmı Beypazarı'nda, bir kısmı da burada. Dolayısıyla da şu an itibarıyla bir karar açıklamayacağız. Sadece söyleyebileceğimiz şey şu: Ankara'dan çekiliyoruz, Beypazarı'na gidiyoruz ve toplantının sonrasında ne yapacağımıza ilişkin kararı vermek üzere Beypazarı'nda asıl açıklamamızı yapacağız. Çerçevemiz bu."

"TOPLANTI BOYUNCA İŞ TEFTİŞ KURULU'NDAN BİR MÜFETTİŞ SÜRECE EŞLİK ETMİŞ OLDU"

Görüşme sonucunda da şöyle söyleyelim: Biliyorsunuz, Doruk Maden işçilerinin eylemlilik sürecinin başladığı tarihten bugün öğlene kadar toplam üç yüz milyona yakın bir ödeme yapıldı. Bizim de kendi yaptığımız hesaplara göre alacakların yüzde doksanı civarındaki bir miktara tekabül ediyor. Fakat bunun içerisinde hem bazı işçi grupları işin içerisine dahil edilmemiş hem de bazı işçi arkadaşların hesaplamalarında eksiklikler ve yanlışlıklar var. Burada toplayabileceğimiz eksikleri topladık Beypazarı'ndan da aynı şekilde listeleri topladık. Bunu yapmaya çalıştık ancak bu süre içerisinde açıkçası birebir teknik detaydaki hesaplamaları yapabilmek mümkün olmadı. Onun yerine üst başlıklar üzerinde, yani ihtilaf konusu olan başlıklar üzerinde bir tartışma yürüttük.

Tartışmanın sonrasında şöyle söyleyelim: En temel nokta, daha öncesinde işten çıkarılmış olan ve tazminata hak kazanmış olan arkadaşların bunun kapsam dışında olduğuna ilişkin meselenin çözülmesiydi. O arkadaşlar da kapsam içerisinde olacak ve onların da ödemeleri yapılacak. Kısa süre içerisinde, maksimum bir hafta içerisinde ödemeleri yapılacak. Toplantının en kritik noktalarından birisi de buydu. Ama onun dışında ücretsiz izin, TİS'ten kaynaklanan farklılıklar, yıllık izin ödemeleri ve benzeri konularla ilgili eksik veya yanlış ödemelerin tamamının şirket tarafından yapılacağı garantisi alındı. Garanti derken, tabii ki bir şirketin sözünün tam anlamıyla bir garantisi olmaz; ancak prensipte daha öncesinde yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bugün bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bunların ödemelerinin tamamının yapılacağı yönünde bir karar verildi. Bunun dışında İş Teftiş Kurulu'nun incelemesi başlamış durumda. Toplantı boyunca İş Teftiş Kurulu'ndan bir müfettiş de sürece eşlik etmiş oldu.

"VERİLEN SÖZ ÜZERİNDEN DEĞİL, YAPILAN SOMUT ADIMLAR ÜZERİNDEN KARAR ALMA MEKANİZMASI YÜRÜTÜYORUZ"

Bazı konularla ilgili olarak da incelemeleri var. Onların da bu incelemelerle ilgili kısa süre içerisinde, birkaç gün içerisinde bitecek olması dolayısıyla gelişmeleri olumlu buluyoruz. Bizim için olumlu olan gelişme verilen sözler değil; yani patronların verdiği sözlere güvenilmeyeceğini Türkiye kamuoyu ve işçi sınıfı defalarca deneyimlemiş durumda. Dolayısıyla verilen söz üzerinden değil, yapılan somut adımlar ve icraatlar üzerinden bir karar alma mekanizması yürütüyoruz. Bizim açımızdan da bugün için en somut kazanım, yaklaşık yüz milyon civarında bir ödemenin yapılmış olması, işçi arkadaşların hesaplarına geçiyor olmasıdır. Daha öncesindeki alacaklarla beraber değerlendirdiğimizde, direnişimiz büyük ölçüde hedeflerine ve taleplerinin tamamına yaklaşmış durumda. Ama biz daha öncesinde de söyledik: Tek bir işçi arkadaşımızın bir lirası kalana kadar bu mücadeleye bir şekilde devam edeceğiz. Mücadeleye devam etmenin çerçevesini ve periyodunu belirlemekle ilgili olarak, direnişteki Doruk Maden işçisi arkadaşların hepsi toplandıktan sonra bu gece itibarıyla nihai karar verilecek. Görüşme bu şekilde sonuçlanmıştır. Yine İçişleri Bakanlığı'nın ve diğer bakanlıkların da garantörlüğünün devam ettiği, bunlarla ilgili olarak tüm ödemeler yapılana kadar süreci takip ettikleri ve aktif özne olarak da bulunacaklarını ifade ettikleri belirtilmiştir."

Bugün itibariyle işçilerin Ankara'dan çekildiklerini belirten Ünder, "Kararımızı açıkladıktan sonrasında eylemliliğin beklenerek mi yoksa somut olarak eyleme devam edilerek mi olacağı, ya da Beypazarı'nda mı, Ankara'da mı ya da başka bir yerde mi olacağı bu akşam bütün maden işçilerinin toplandığı bir ortamda alınacak karar sonrasında açıklanacaktır" dedi.

Ankara'ya ulaşan 36 madenci açıklama sonrası Beypazarı'na gitmek üzere alandan ayrıldı.

Kaynak: ANKA