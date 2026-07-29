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Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çakır: "Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın hakkı yenildi, hakkımızı sonuna kadar takip edeceğiz"

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çakır: 'Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın hakkı yenildi, hakkımızı sonuna kadar takip edeceğiz'
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Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, açıklanan üye sayılarında sendikasının işkolu barajının altında bırakıldığını belirterek, "Bu Türkiye barajı meselesinde bir hata, usulsüzlük vardır. Bu usulsüzlüğün de bir an önce giderilmesini bakanlıktan talep ediyoruz. Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın hakkı yenildi, hakkımızı sonuna kadar takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, açıklanan üye sayılarında sendikasının işkolu barajının altında bırakıldığını belirterek, "Bu Türkiye barajı meselesinde bir hata, usulsüzlük vardır. Bu usulsüzlüğün de bir an önce giderilmesini bakanlıktan talep ediyoruz. Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın hakkı yenildi, hakkımızı sonuna kadar takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işkollarındaki işçi sayıları ile sendikaların üye sayılarını içeren Temmuz 2026 istatistiklerinde sendikasının işkolu barajının altında gösterilmesinden dolayı, sendika yönetimi ile birlikte Bakanlık yetkilileriyle görüştü.

Görüşme sonrası Bakanlık önünde açıklama yapan Çakır, şunları söyledi:

"Bağımsız Maden-İş Sendikası olarak hakkımız yenildi. Türkiye istatistiklerinde 2 bin 27 üyesiyle Türkiye barajı altında kaldık ama bizim gerçekte 2 bin 369 üyemiz var. 245 üyemiz gözükmüyor burada. Bağımsız Maden-İş Sendikası olarak hakkımızı arayacağız, hakkımızı soracağız. İşçi kardeşlerim, siz bize yetki verdiniz, bu yetkiyi biz kullanmak istiyoruz. Yasa bir kabul edermiş, bilmem neymiş. O yasa bizi bağlamıyor. Çünkü o yasa şu anda işçi sınıfının verdiği yetkiyi elinden alıyor. Bağımsız Maden-İş Sendikası dört yerde şu anda toplu sözleşme yapmak istiyor. Bunlar yüzde 90'ı bize üye olan işçiler. Biz bunu kimseye vermeyiz. Bu Türkiye barajı meselesinde bir hata, usulsüzlük vardır. Bu usulsüzlüğün de bir an önce giderilmesini bakanlıktan talep ediyoruz. Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın hakkı yenildi. Biz bu hakkımızı, mücadelemizi sonuna kadar takip edeceğiz. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Bağımsız Maden-İş Sendikası bugüne kadar işçisinin arkasında nasıl hakları için mücadele ettiyse, bu hakkı için de mücadele edecek."

Siyasi partilere seslenen Çakır, "Bu yasayı zamanında çıkardıysanız, o yasa şu anda geçerli değil. Çünkü yasa, işçilerin verdiği yetkiyi kullandırmıyor. Federasyonlar kullanıyor bu yasayı. Federasyonlar korunuyor burada. Sendikalar, büyük sendikalar korunuyor burada. Patronlar korunuyor burada. Bağımsız Maden-İş Sendikası'nı bertaraf etmeye çalışıyorlar'. Bağımsız Maden-İş Sendikası hiç kimseye eğilmedi. Bu zamana kadar, bu zamandan sonra da eğilmeyecek. Çünkü haklıyız. Hakkımızı söke söke alacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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